Gerüchte um Zidane & PSG

Die spanische Presse bringt Zinedine Zidane mit einem Engagement bei Paris St. Germain in Verbindung. Laut der Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ will der französische Nobelklub den Weltmeister von 1998 in zwei Jahren an die Seine lotsen. Dann nämlich endet dessen Kontrakt bei Real Madrid.

Zidanes zweite Amtszeit bei den Königlichen verläuft bislang holpriger als die erste, die von drei Champions League-Siegen gekrönt war. Amtskollege Thomas Tuchel sitzt bei PSG auf einem Schleudersitz, hat seinen Job mit dem Weiterkommen in der Champions League gegen den BVB vor einigen Wochen aber vorerst gesichert.