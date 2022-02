Real: Rodrygo auf dem Markt?

Der Brasilianer Rodrygo von Real Madrid könnte im Sommer zu haben sein. Wie die ‚Sport‘ berichtet, denken die Königlichen darüber nach, den 21-Jährigen zu verleihen. Denkbar ist die Lösung vor allem dann, wenn neue Offensivstars wie Kylian Mbappé (23/Paris St. Germain) oder Erling Haaland (21/Borussia Dortmund) kommen.

In der laufenden La Liga-Saison kommt Rodrygo auf 18 Einsätze. In der Startelf stand der Angreifer allerdings nur siebenmal. Vertraglich ist Rodrygo, der vom FC Santos kam, noch bis 2025 an Real gebunden.