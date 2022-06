Choupo-Moting & Sabitzer: Berater reagiert auf Abschiedsgerüchte

Die Situation von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (33) und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (28) beim FC Bayern ist unterschiedlich: Der eine will, der andere soll weg – zumindest nach der jüngsten Berichterstattung. Beide Spieler brachten die Medien in verschiedenen Kontexten mit einem Abschied aus München in Verbindung.

Für Roger Wittmann, der das Bayern-Duo beratend vertritt, ist das allerdings kein Thema. „Die Berichte sind an den Haaren herbeigezogen“, sagt der Berater gegenüber ‚Bild TV‘ über einen angestrebten Vereinswechsel von Choupo-Moting. Und weiter: „Es gibt keinen Grund das zu sagen oder zu schreiben. Er bleibt bei den Bayern.“

Einen Sabitzer-Abgang dementiert Wittmann ebenfalls, auch wenn sein österreichischer Klient „ein äußerst schlechtes Jahr gespielt“ habe. Dennoch: Sabitzer werde bleiben und sich in seiner zweiten Saison unter Julian Nagelsmann für mehr Einsätze empfehlen, kündigte Wittmann an.

