United: Überraschende Chance auf Höjbjerg

Pierre-Emile Höjbjerg ist überraschend für Manchester United auf den Markt gekommen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, wurde der Mittelfeldspieler den Red Devils von Tottenham Hotspur angeboten. Die Londoner wollen den zweikampfstarken Rechtsfuß noch vor Ende der Transferfrist am Freitag zu Geld machen. United will seinerseits noch in der Zentrale nachlegen. Höjbjerg lehnte zuletzt einen Wechsel in die saudische Profiliga trotz lukrativem Angebot ab. Auch mit Atlético Madrid wurde sich der 28-jährige Däne nicht einig.

Trotz des Angebots bleibt offen, ob Manchester zuschlägt. Eine Offerte von Atlético über 35 Millionen Euro wurde Anfang des Sommers von den Spurs akzeptiert, ehe der Transfer an Höjbjergs Veto scheiterte. Der ehemalige Bayern-Profi steht noch bis 2025 bei Tottenham unter Vertrag. Unter Trainer Ange Postecoglou kam er bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen. In der Zentrale setzt der australische Coach aktuell auf das Duo Yves Bissouma (26) und Pape Sarr (20). Sollte United bei Höjbjerg zuschlagen, könnte das womöglich auch den Stein bei Bayern-Kandidat Scott McTominay (26) ins Rollen bringen.