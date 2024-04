Depay verpasst BVB-Spiel

Memphis Depay steht Atlético Madrid im Champions League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Borussia Dortmund (Mittwoch, 21 Uhr) nicht zur Verfügung. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat sich der niederländische Offensivspieler eine Muskelverletzung zugezogen, die ihn für drei bis vier Wochen außer Gefecht setzt.

Somit wird Depay auch das Rückspiel in Dortmund in der nächsten Woche (16. April) verpassen. Für Atlético hat der 30-Jährige in dieser Saison 28 Pflichtspiele bestritten und elf Torbeteiligungen (neun Tore, zwei Assists) gesammelt.