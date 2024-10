Rückholaktion gescheitert: Watzke wollte Klopp beim BVB

Für seinen Job als neuer Global Head of Soccer bei Red Bull hat sich Jürgen Klopp keinesfalls nur Applaus abgeholt. Die Kritik am ehemaligen Coach vom FC Liverpool, von Borussia Dortmund und vom 1. FSV Mainz 05 war harsch und über alle Kanäle zu vernehmen. Dabei hätte Klopp wohl auch die Möglichkeit gehabt, wieder ein Borusse zu werden.

Laut ‚Sport Bild‘ offerierte Hans-Joachim Watzke dem 57-Jährigen vor einiger Zeit einen Blanko-Job. Für den Fall, dass er Liverpool verlassen würde, könne er nach Dortmund kommen und eine Position seiner Wahl bekleiden. Man würde Klopp einen Job „auf den Leib schneidern“ oder ihn gar als Nachfolger von Watzke bei der Geschäftsführung vorschlagen.

Dem Bericht zufolge sagte Klopp aber umgehend ab. Ein Engagement „für einen einzelnen Klub“ komme für ihn nach seiner Zeit an der Anfield Road nicht mehr in Frage. Vielleicht damals schon ein erster Fingerzeig in Richtung RB und das zugehörige Multiklub-Modell.