Alba: Keine Lust auf Inter?

Jordi Alba denkt offenbar nicht an einen Abschied vom FC Barcelona. Das berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Schon vor Wochen hatte sich der spanische Linksverteidiger im spanischen Fernsehen in diese Richtung geäußert. Das Interesse von Inter Mailand habe an seiner Haltung seitdem nichts geändert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Nerazzurri wurde jüngst nachgesagt, ein Angebot für Alba vorzubereiten. Dies würde dessen mangelnde Wechselbereitschaft freilich nicht ausschließen, müsste für einen Stimmungsumschwung aber schon sehr lukrativ ausfallen. Andererseits fühlt sich der 32-Jährige (Vertrag bis 2024) nach neun Jahren in Barcelona heimisch – zweifelhaft, ob Geld allein ein Umdenken bewirken kann.