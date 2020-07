Werder: Baumann plaudert über Kruse-Gerüchte

Frank Baumann will die Gerüchte über eine Rückkehr von Max Kruse zu Werder Bremen „laufen lassen“. Gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘ verrät der Manager außerdem: „Max kann sich wahrscheinlich viel vorstellen. Aber er hat vermutlich auch nicht gesagt, dass er nur zu Werder will.“ Der Zeitung zufolge „liebäugelt“ der 31-Jährige „mit einem Vertrag bei Werder“, laut ‚Bild‘ nahmen die Grün-Weißen zuletzt Kontakt zu Kruse auf.

Der Linksfuß ist nach seiner Vertragsauflösung bei Fenerbahce auf Klubsuche. Zuletzt hatte der Offensivmann bereits angekündigt, am liebsten in die Bundesliga zurückkehren zu wollen, Union Berlin gilt ebenfalls als heißer Anwärter. Für Werder spielte Kruse bereits zu Beginn seiner Karriere und zuletzt zwischen 2016 und 2019. Nach seinem Abschied wurde der Kapitän schmerzlich vermisst. Erst in der Relegation sicherte sich Werder den Klassenerhalt.