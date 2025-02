RB: Rose lobt Winter-Neunzugänge

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat sich zu den beiden Neuzugängen Tidiam Gomis (18) und Kosta Nedeljkovic (19) geäußert und beiden einen durchweg positiven Start in den RB-Kosmos attestiert. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger St. Pauli (Sonntag, 17:30 Uhr) lobte der 48-Jährige die beiden, vorrangig über Außen kommenden Spieler. „Er macht einen guten Eindruck, hat gutes Tempo, ist ein guter Fußballer“, sagte Rose über Flügelspieler Gomis, der in der vergangenen Woche vom französischen Zweitligisten SM Caen an den Cottaweg wechselte.

Auch einen Kaderplatz hat Rose dem Linksaußen aufgrund des Ausfalls von Yussuf Poulsen (30) bereits in Aussicht gestellt: „Wenn wir ihn brauchen, sind wir uns nicht zu schade, den Jungen reinzuschmeißen.“ Selbes dürfte auch für Rechtsverteidiger Kosta Nedeljkovic gelten, der per Leihe von Aston Villa gekommen ist. „Er ist ein guter Junge, ein kerniger Typ, er macht Spaß“, so Rose weiter. Die Kernkompetenz des Serben liege laut Rose darin „die Linie hoch und runter“ zu rennen. Für die Startelf am Sonntag dürfte es für beide Akteure jedoch zu früh sein.