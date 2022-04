HSV: Kinsombi denkt nicht an Abschied

David Kinsombi will dem Hamburger SV über die Saison hinaus erhalten bleiben. Das berichtet die ‚Hamburger Morgenpost‘. Demnach will der 26-jährige Mittelfeldspieler seinen bis 2023 datierten Vertrag bei den Rothosen erfüllen und strebt trotz seiner sportlich eher untergeordneten Rolle keinen vorzeitigen Abschied an.

Auch in seiner dritten Spielzeit beim HSV zählt der Rechtsfuß nicht zum absoluten Stammpersonal. Zwar bestritt Kinsombi in dieser Saison 27 Pflichtspiele, davon jedoch nur vier über die vollen 90 Minuten. 15 Mal wurde der Rechtsfuß eingewechselt. Mit drei Millionen Euro Ablöse ist Kinsombi gemeinsam mit Mario Vuskovic nach wie vor teuerster Zweitliga-Transfer der Hamburger.