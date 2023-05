Adams zurück in die Bundesliga?

Tyler Adams hat das Interesse der TSG Hoffenheim geweckt. Das Portal ‚MLS Transfers‘ berichtet mit Verweis auf eigene Informationen, dass der Bundesligist den Mittelfeldspieler von Leeds United neben dem FC Sevilla am intensivsten auf dem Schirm hat.

Adams, in der Bundesliga noch bestens bekannt aus seiner Zeit bei RB Leipzig, hat seinen Stammplatz bei Leeds unter Neu-Trainer Javi Gracia verloren. Zuletzt stand der US-Amerikaner achtmal in Folge nicht einmal im Kader. Problematisch könnte einen Wechsel allerdings Adams‘ bis 2027 datierter Vertrag machen. Zudem bevorzuge der 24-Jährige einen Verbleib in England.

