Barça lockt: Pep erteilt Silva die Freigabe

„Der Guardiola-Bernardo Silva-Pakt“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Samstag. Was steckt dahinter? Der Trainer von Manchester City, Pep Guardiola, habe seinem Mittelfeldstar zugesichert, den Klub in diesem Sommer bei einem passenden Angebot verlassen zu dürfen.

Schon im vergangenen Sommer strebte Silva eine Luftveränderung an, fand aber keinen passenden Klub. Als dieser würde sich nun gerne der FC Barcelona erweisen. Die Katalanen suchen einen potenziellen Nachfolger für Frenkie de Jong (25). Und Trainer Xavi sieht in Silva die ideale Lösung.

Auch der 27-jährige Portugiese selbst kann sich Barça gut vorstellen. Problem: Die Katalanen plagt ein riesiger Schuldenberg, eigentlich sind keine allzu großen Sprünge auf dem Transfermarkt möglich. Schließlich würde Bernardo trotz Guardiolas Freigabe noch eine stattliche Summe kosten.