Uphoff verlässt den Karlsruher SC

Benjamin Uphoff kehrt dem Karlsruher SC am Saisonende den Rücken zu. Wie der 26-jährige Torwart gegenüber den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ erklärt, wird er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Seine Entscheidung habe er „dem KSC in dieser Woche mitgeteilt“, so Uphoff.

Der Schlussmann kam 2017 ablösefrei vom VfB Stuttgart nach Karlsruhe und schaffte mit dem Klub 2019 den Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga. In der laufenden Saison hat der bei Wacker Burghausen ausgebildete Keeper noch keine Pflichtspielminute verpasst. Wohin es Uphoff im Sommer ziehen wird, ist noch nicht bekannt.