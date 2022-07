Vierkampf um Marmoush

Ein Jahr vor seinem Vertragsende beim VfL Wolfsburg weckt Omar Marmoush europaweit Begehrlichkeiten. So hat der FC Brentford dem Vernehmen nach bereits ein Angebot für den 23-jährigen Angreifer abgegeben.

Nach Informationen des ‚kicker‘ ist auch Premier League-Rivale Nottingham Forest an Marmoush dran, ebenso wie La Liga-Klub Espanyol Barcelona. Vierter Verein am Pokertisch ist der VfL Wolfsburg selbst, der den Ägypter unbedingt halten will.

Ein Angebot zur Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags gibt es noch nicht, Wölfe-Manager Jörg Schmadtke betont aber: „Wir sind mit Omars Berater völlig klar im Austausch.“ Während seiner Stuttgarter Leihsaison verbuchte Marmoush acht Scorerpunkte in 23 Einsätzen, beim ersten Pflichtspiel der neuen Wolfsburg-Saison schoss er den VfL im DFB-Pokal zum 1:0-Sieg über Jena.