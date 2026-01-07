Menü Suche
Gladbach stellt Cvancara frei

Borussia Mönchengladbach plant doch nicht mit Tomas Cvancara. Am Training des Bundesligisten nimmt der Mittelstürmer bereits nicht mehr teil.

von Julian Jasch - Quelle: Rheinische Post
Tomas Cvancara sitzt auf der Bank @Maxppp

Tomas Cvancaras Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach ist wohl nur von kurzer Dauer. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, wurde der 25-jährige Angreifer für das heutige Training freigestellt, um die Suche nach einem neuen Arbeitgeber voranzutreiben.

Erst vor kurzem hatte Cvancara seinen Aufenthalt bei Antalyaspor aufgrund ausstehender Gehaltszahlungen abgebrochen. Daraufhin wurde dem tschechischen Nationalspieler (acht Länderspiele) von Cheftrainer Eugen Polanski eine zweite Chance eingeräumt.

Inzwischen bahnt sich aber doch eine erneute Trennung an. Offen ist, ob es die Parteien auf eine erneute Leihe oder einen festen Transfer abgesehen haben. Klar scheint: Die einst investierten 10,5 Millionen Euro werden die Gladbacher nicht mehr reinholen können.

