Braunschweig verkündet Trainer-Entscheidung

Daniel Scherning bleibt trotz anhaltender Negativserie Trainer von Eintracht Braunschweig. Das ist nach Angaben des Zweitliga-Vorletzten das Ergebnis einer umfassenden Analyse der Hinrunde, die Aufsichtsrat und Geschäftsführung vorgenommen haben. Scherning trainiert die Eintracht seit etwas mehr als einem Jahr. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte man nur einen Punkt.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel ist dennoch „überzeugt, dass wir die notwendige Stabilität und eine sportliche Wende nur mit einer klaren Linie und Kontinuität erreichen können. Kontinuität ist nicht immer der einfache, aber zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Ansatz, wenn man nachhaltig Erfolg haben will. Daniel kennt die Mannschaft, die Herausforderungen sowie unseren Ansatz und hat in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen, dass er die richtigen Lösungen auch in schwierigen Situationen finden kann.“