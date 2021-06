Verlängerung & neue Rolle für Terzic

Edin Terzic hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert, wird aber künftig nicht mehr als Trainer respektive Co-Trainer für die Schwarz-Gelben tätig sein. Stattdessen tritt der nun bis 2025 gebundene Mendener das Amt des Technischen Direktors an.

Terzic erklärt den Rollentausch wie folgt: „Es war ja bekanntermaßen immer mein großes Ziel, weiterhin Teil des BVB-Trainerteams zu sein. Aber während der Sommerpause hatte ich auch Gelegenheit, intensiv über meine persönliche Zukunft nachzudenken. Die Idee, die Position eines Technischen Direktors beim BVB zu installieren, ist im Zuge unserer Saisonanalyse entstanden.“

„Co-Trainer“ von Zorc & Kehl

Zu seinem Aufgabenprofil sagt der 38-Jährige: „Ich werde fest in die Kaderplanung involviert sein, werde versuchen, interessante Spieler für den BVB zu begeistern, bin ein weiterer Ansprechpartner für Trainer und Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum, arbeite somit wie Otto Addo auch direkt an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis. […] Im Grunde werde ich in Zukunft der Co-Trainer von Michael Zorc und Sebastian Kehl sein.“

Terzic hatte im vergangenen Dezember das Cheftraineramt von Lucien Favre übernommen und führte den BVB in die Champions League sowie zum Pokalsieg. Zunächst war der Plan der Bosse, ihn zum Assistenten des künftigen BVB-Trainers Marco Rose zu machen. Doch nun entscheiden sich die Dortmunder für einen anderen Weg.