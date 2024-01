Eintracht: Gute Nachrichten bei Kalimuendo

Eintracht Frankfurt macht im Poker um Arnaud Kalimuendo (21) einen Schritt nach vorne. Laut ‚Sky‘ kann sich der französische Mittelstürmer von Stade Rennes ein Engagement bei den Adlern gut vorstellen. Ein 20 Millionen schweres Angebot soll die Eintracht beim französischen Erstligisten bereits eingereicht haben.

Kalimuendo steht in Frankreich noch bis 2027 unter Vertrag. In der aktuellen Saison trug sich der U-Nationalspieler mit drei Treffern in die Torschützenliste ein. Zudem beschäftigen sich die Hessen dem Vernehmen nach mit Sasa Kalajdzic (26/Wolverhampton Wanderers) und Hugo Ekitike (21/ Paris St. Germain).