30 Millionen: Eintracht vor Transfer-Doppelschlag?

Randal Kolo Muanis Abgang am Deadline Day des zurückliegenden Transferfensters steckt Eintracht Frankfurt noch immer in den Knochen. Zu wenig Zeit blieb Markus Krösche & Co., um adäquaten Ersatz an Bord zu holen. Das soll sich in diesem Winter ändern.

Einen Nachfolger hat die Eintracht offenbar in Frankreich ausgemacht. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, steht Arnaud Kalimuendo ganz oben auf der Einkaufliste. Der Sportzeitung zufolge sind die Hessen an Stade Rennes bereits mit einem Angebot über 20 Millionen Euro für den Mittelstürmer herangetreten. Der Ligue 1-Verein seinerseits schließt einen Verkauf des 21-Jährigen nicht kategorisch aus.

Rennes hatte Kalimuendo 2022 für die gleiche Summe von Paris St. Germain losgeeist. Der Kontrakt des Franzosen, der in der aktuellen Spielzeit vier Tore in 19 Partien schoss, ist noch bis 2027 gültig. Zudem sollen die Adler auch an Hugo Ekitike (PSG/21) Interesse signalisieren. Ebenfalls gehandelt: Sasa Kalajdzic (26/Wolverhampton Wanderers) sowie Rafiu Durosinmi (21/Viktoria Pilsen), der gestern durch den Medizincheck rasselte.

Eintracht-Doppelschlag?

Der Bundesligist verliert auf der Suche nach einem Kolo Muani-Nachfolger aber auch den Defensivverbund nicht aus den Augen. Laut ‚Sky‘ legt die SGE im Werben um Innenverteidiger-Talent Aurèle Amenda (20) einen Zahn zu. Der Schweizer in Diensten des BSC Young Boys (Vertrag bis 2025) wolle gerne nach Deutschland wechseln, eine Einigung werde zeitnah erwartet. Dem Bericht zufolge sollen zwischen acht und zehn Millionen Euro inklusive Boni an die Schweizer fließen.