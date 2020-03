RB: Krösche bestätigt Kouassi-Interesse

Markus Krösche hat sich zu den Gerüchten um Tanguy Kouassi geäußert. „Natürlich ist das ein interessanter Junge“, sagt der Sportdirektor von RB Leipzig in der ‚Bild‘, „er hat jetzt schon ein einige Spiele für PSG gemacht und ein paar Tore erzielt. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.“

Der Vertrag des 17-jährigen Innenverteidigers in Paris läuft am Saisonende aus. Unter Thomas Tuchel kam Kouassi in dieser Spielzeit 13 Mal zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore. Der französische U18-Nationalspieler könnte in Leipzig langfristig zum Nachfolger von Dayot Upamecano (21) aufgebaut werden, der den Klub verlassen will.