Lazio holt neuen Stürmer

Lazio Rom steht vor der Verpflichtung von Vedat Muriqi von Fenerbahce. Wie die ‚Sky Italia‘-Journalisten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten, unterschreibt der 26-Jährige in Kürze einen Fünfjahresvertrag bei den Biancocelesti.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ablösesumme für den Kosovaren beläuft sich dem Vernehmen nach auf rund 17,5 Millionen Euro, weitere 1,5 bis zwei Millionen Euro sind durch zusätzliche Boni möglich. Muriqi war in der vergangenen Saison einer der treffsichersten Angreifer in der Süper Lig und erzielte für Fenerbahce 15 Treffer in 32 Spielen.