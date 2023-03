Chelsea: Potters wichtige Botschaft an Havertz

Seit sechs Spielen hat Kai Havertz nicht mehr für den FC Chelsea getroffen und zieht wenig überraschend harsche Kritik in England auf sich. Sein Trainer Graham Potter will diese aber so nicht stehenlassen und stellt sich demonstrativ vor seinen deutschen Angreifer.

„Ich denke, wir müssen als Team besser angreifen, und das liegt in meiner Verantwortung“, wird der Blues-Coach vom ‚Evening Standard‘ zitiert, „es ist zu einfach, auf Einzelpersonen zu zoomen und ihnen die Schuld zu geben. Es ist ein Kollektiv. Wir müssen es besser machen und das beginnt bei mir.“

Treuebekenntnis in schwierigen Zeiten

Konkret zu Havertz schob Potter nach: „Man sieht die Qualität, die er mitbringt. Wenn er seinen Fußball genießt, ist er ein wirklich wichtiger Spieler für uns und in den jüngsten beiden Heimspielen hat man das gesehen.“ Ein Treuebekenntnis in schwierigen Zeiten.

Solange Potter weiter an der Stamford Bridge tätig ist, dürfte Havertz vorerst nichts zu befürchten haben und weiter auf seine Einsätze kommen. Wenn Chelsea allerdings am Dienstag (21 Uhr) gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League ausscheiden sollte, könnte der angeschlagene Übungsleiter seinen Job los sein.