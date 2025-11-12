Menü Suche
Nach einem Monat: Pacult schon wieder entlassen

von Fabian Ley - Quelle: rzpelletswac.at
Peter Pacult zu seiner Zeit als Trainer von Dynamo Dresden @Maxppp

Die Tage von Peter Pacult beim Wolfsberger AC sind nach nur einem Monat und fünf Pflichtspielen schon wieder gezählt. Wie der österreichische Bundesligist offiziell mitteilt, hat man die Zusammenarbeit mit dem 66-jährigen Cheftrainer in beidseitigem Einvernehmen beendet.

Pacult, in Deutschland für 1860 München, Dynamo Dresden und RB Leipzig tätig gewesen, hatte erst am 13. Oktober die Nachfolge von Dietmar Kühbauer angetreten. Aus den vier Ligapartien unter seiner Leitung holte der WAC lediglich vier Punkte. Berichten zufolge war das Verhältnis des gebürtigen Wieners zur Mannschaft unterkühlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
