Real und Barça: Duell um Pavard?

Real Madrid und der FC Barcelona haben es angeblich auf Bayern Münchens Benjamin Pavard (26) abgesehen. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge haben die La Liga-Riesen sich bereits mit dem Umfeld des französischen Nationalspielers ausgetauscht.

Beide würden Pavard als Verstärkung für die Rechtsverteidiger-Position in Betracht ziehen, so die katalanische Zeitung. Erst kürzlich allerdings stellte dieser in der ‚Gazzetta dello Sport‘ klar, sollte er zu einem anderen Verein wechseln, dann „aber als Innenverteidiger“.

2024 läuft Pavards Vertrag in München aus, eine Verlängerung scheint zunehmend unwahrscheinlich. Beim FC Bayern ist man irritiert von den wiederholten öffentlichen Äußerungen über einen möglichen Vereinswechsel im Sommer.