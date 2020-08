Valencia erkundigt sich nach Otamendi

Kehrt Nicolás Otamendi (32) zum FC Valencia zurück? Laut der Fachzeitung ‚Super Deporte‘ ein durchaus realistisches Szenario. Demnach erkundigten sich die Murciélagos während der Verhandlungen mit Manchester City um Ferran Torres nach der Verfügbarkeit des argentinischen Innenverteidigers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Antwort dürfte den Verantwortlichen gefallen haben: Wie ‚Super Deporte‘ berichtet, sind die Skyblues einem Otamendi-Verkauf gegenüber aufgeschlossen. Die Ablöse halte sich in Grenzen. Gut möglich also, dass Valencia einen Vorstoß wagt. Otamendi lief bereits in der Saison 2014/15 für den La Liga-Klub auf. Sein Vertrag in Manchester ist bis 2022 datiert.