HSV-Absage: Elfadli soll in Magdeburg bleiben

Geschäftsführer Otmar Schork möchte Daniel Elfadli unbedingt beim 1. FC Magdeburg halten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde der defensive Mittelfeldspieler zwar selbst gerne zum Hamburger SV wechseln, doch Schork deklariert den 26-Jährigen gegenüber seinem HSV-Pendant Jonas Boldt vorerst als unverkäuflich: „Ich habe ihm dann am Samstag erklärt, dass wir Daniel nicht abgeben werden. So ist der aktuelle Stand.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Elfadli entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zum Stammspieler bei Magdeburg und machte in 27 Pflichtspieleinsätzen auf sich aufmerksam. In den vergangenen Wochen wurden die Wechselgerüchte zum HSV immer konkreter. Interessant: Elfadli verlängerte erst im Januar dieses Jahres seinen Vertrag bei Magdeburg.

Lese-Tipp

HSV holt Hadzikadunic