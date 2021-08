Union-Wechsel geplatzt: Friedl bleibt bei Werder

Marco Friedl wird auch über das Transferende am morgigen Dienstag hinaus bei Werder Bremen bleiben. Das teilt Sportchef Frank Baumann in einer Pressemitteilung mit. Union Berlin hatte um den 23-jährigen Abwehrmann geworben, Baumann bestätigt auch „ein verbessertes Angebot eines Bundesligisten für Marco. Das Angebot hat aber unseren Rahmenbedingungen nicht entsprochen, so dass Marco auch über das Ende des Transferfensters hinaus bei uns bleiben wird.“

Friedl hatte am Wochenende versucht, durch den Boykott des Zweitliga-Spiels gegen Hansa Rostock (3:0) seinen Wechsel zu Union zu erzwingen. Ein Verhalten, das Baumann nicht gut heißt und bestraft. Dennoch: „Trotz seines Verhaltens am vergangenen Wochenende wird bei uns nichts zurückbleiben. Wir sind uns sicher, dass ab sofort Marcos volle Konzentration wieder Werder gilt.“ Und auch Friedl selbst beteuert: „Es war aber niemals meine Absicht, der Mannschaft und dem Verein zu schaden oder die Fans zu enttäuschen.“