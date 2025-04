Der FC Bayern ist weiterhin vom Pech verfolgt. Der ‚Bild‘ zufolge sind für das Gastspiel beim FC Augsburg am Freitag (20:30 Uhr) auch Raphaël Guerreiro (31) und Leon Goretzka (30) fraglich. Goretzka hatte am Dienstag wegen Rückenbeschwerden individuell trainiert, heute reichte es nur für rund 30 Minuten.

Weshalb Guerreiro fehlte, ist bislang nicht bekannt. Klar ist: Der Portugiese, die einzig übriggebliebene Option für die linke Abwehrseite, trainierte heute individuell in den Innenräumen an der Säbener Straße. In Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies, Tarek Buchmann, Hiroki Ito, Dayot Upamecano und Manuel Neuer fehlt dem deutschen Rekordmeister bereits beinahe eine gesamte Mannschaft.