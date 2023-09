Mehr als ein Ausweg: Lukakus Wiedergeburt

Für ihn wurden bislang rund 340 Millionen Euro ausgegeben: Romelu Lukaku. Der bullige Torjäger stand unter anderem für den FC Chelsea, Manchester United und Inter Mailand auf dem Platz. Über Umwege landete der Linksfuß in diesem Sommer bei der AS Rom.

Eigentlich war sich Lukaku, vertraglich noch bis 2026 an die Blues gebunden, mit Inter über ein festes Engagement einig geworden. Doch plötzlich platzte der Deal, weil der Belgier auch mit Ligarivale Juventus Turin Gespräche führte.

Daraufhin wurden weitere Interessenten mit ihm in Verbindung gebracht, darunter Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund und Vereine aus Saudi-Arabien. Für den 110-fachen Nationalspieler, der die Premier League nach mehreren Enttäuschungen hinter sich lassen wollte, war nicht das Richtige dabei respektive keiner der genannten Klubs zog eine Verpflichtung ernsthaft in Betracht.

Zu seinem Glück klopften auf einmal die Giallorossi an die Tür und schnappten sich Big Rom auf Leihbasis. Was zunächst mehr ein Ausweg als ein Wunschziel war, entpuppt sich nun als Glücksgriff – diesen Eindruck vermittelt Lukaku zumindest auf dem Platz.

Klassischer Lukaku

Auch wenn die Römer keinen guten Saisonstart hinlegten, zeigt Lukaku momentan, was er kann. In den ersten vier Partien verbucht der 30-Jährige drei Tore: In der Europa League sicherte er dem italienischen Traditionsverein mit seinem 2:1-Siegtreffer wichtige drei Punkte und beim gestrigen 1:1 in der Liga gegen den FC Turin war es abermals der 1,91-Meter-Hüne, der in typischer Lukaku-Manier das zwischenzeitliche 1:0 erzielte.

Das ist es, was der Torjäger so gerne macht: Den Ball als Wandspieler mit dem Rücken zum Tor festmachen. Wie schwer das zu verteidigen ist, belegen auch die Statistiken des Belgiers. In 604 Pflichtspielen stehen für Lukaku starke 384 direkte Torbeteiligungen zu Buche (291 Treffer, 93 Assists).

Auch gestern erreichte Big Rom einen weiteren Meilenstein, indem er in seinen ersten 100 Serie A-Einsätzen 59 Mal das Runde ins Eckige bugsierte – das gelang vor ihm erst fünf anderen Spielern. Es werden in den kommenden Monaten sicherlich noch weitere folgen. Lukaku fühlt sich endlich nochmal richtig wohl, während manche Topklubs sich vielleicht ärgern, nicht ernst gemacht zu haben.