Bayern erneut an Brozovic dran?

Der FC Bayern hat erneut Interesse an Marcelo Brozovic. Das geht aus einem Bericht von ‚calciomercato.com‘ hervor. Das Portal weist zudem auf die Bemühungen von Paris St. Germain um den Mittelfeldspieler hin.

Brozovics Vertrag bei Inter Mailand läuft am Saisonende aus, entsprechend wäre der kroatische Nationalspieler im Sommer ablösefrei zu haben. Verlockende Aussichten für interessierte Klubs, schließlich zählt der ballsichere und zweikampfstarke Sechser bei Inter zu den Leistungsträgern.

Mit den Bayern war Brozovic in der Vergangenheit immer wieder mal in Verbindung gebracht worden. Letztlich sollen sich die Münchner aber gegen den heute 28-Jährigen entschieden haben. Gibt es nun mit der Aussicht auf einen ablösefreien Transfer die Kehrtwende?

Inter will mit Brozovic verlängern und zeigte sich zuletzt optimistisch. Gelingt das nicht, klingt es plausibel, dass die Bayern ihren Hut in den Ring werfen. Aber: Mit PSG gäbe es einen Konkurrenten, der wesentlich höhere Gehälter zahlt. Außerdem könnte Brozovic in München die Konkurrenz um Joshua Kimmich und Leon Goretzka (beide 26) scheuen. Allzu wahrscheinlich kommt ein Wechsel an die Isar also nicht daher.