City-Krise: Walker lässt aufhorchen

Kyle Walker hat sich nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge von Manchester City zu Wort gemeldet. „Wir wissen, dass unsere jüngsten Leistungen nicht dem Standard entsprechen, den wir erwarten, und wir sind uns bewusst, dass es schwierig war“, richtet sich der Mannschaftskapitän via Social Media an die Anhänder der Skyblues, „aber wir haben diese Herausforderungen schon einmal gemeinsam gemeistert, und wir werden auch diese meistern. Es ist wichtig, dass wir alle als ein Klub, als Manchester City, in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten. Eure Unterstützung, ob in guten oder in schwierigen Zeiten, bedeutet uns alles.“

Walker weiter: „Wir haben in den letzten Spielen der Saison Titel gewonnen und mit einer rekordverdächtigen 100-Punkte-Saison Geschichte geschrieben. Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir uns der Herausforderung stellen können und das werden wir auch wieder tun. Ich verspreche Euch, wir werden bis zum Schluss kämpfen.“ Am gestrigen Sonntag verlor der amtierende Meister mit 0:2 gegen Tabellenführer FC Liverpool. Der Abstand auf die Reds ist dadurch auf inzwischen elf Punkte angewachsen.