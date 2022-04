Rangnick: Bis zu zehn neue Spieler für United

Nach der desaströsen 0:4-Niederlage gegen den FC Liverpool hat Manchester Uniteds Trainer Ralf Rangnick seine Forderungen nach einem personellen Umbruch erneuert. Im Anschluss an die gestrige Partie sagte der Übungsleiter gegenüber der ‚BBC‘: „Wenn man analysiert, dass die Mannschaft umgebaut werden muss, und zwar nicht, weil die Verträge auslaufen, sondern weil sechs, sieben, acht oder vielleicht zehn neue Spieler kommen könnten, dann muss man sich vor der Verpflichtung dieser Spieler darüber im Klaren sein, welche Art von Fußball der neue Trainer spielen will.“

Schon zuvor hatte Rangnick in einem Interview gegenüber ‚Sky Sports‘ gesagt, „dass sich der Kader in allen Bereichen verbessern muss“ und es nicht reiche, „drei oder vier neue Spieler zu holen“. Mit Blick auf die Pleite gegen Liverpool verfiel der 63-Jährige in Resignation: „Es ist peinlich, es ist enttäuschend, vielleicht sogar demütigend. Wir müssen akzeptieren, dass sie uns aktuell um sechs Jahre voraus sind. Als Jürgen Klopp kam, haben sie den Verein verändert und nicht nur die Mannschaft, sondern auch den Klub und die Stadt auf ein neues Niveau gehoben.“