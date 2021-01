Juve interessiert sich für Quagliarella

Juventus Turin hat ein Auge auf Fabio Quagliarella geworfen. Wie Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, haben bereits Verhandlungen zwischen dem 37-Jährigen und der Alten Dame stattgefunden. So soll Juve dem noch bis Sommer bei Sampdoria Genua unter Vertrag stehendem Routinier ein bis zum Saisonende befristetes Arbeitspapier anbieten. Der Italiener möchte aber für eineinhalb Jahre unterschreiben. Außerdem stehen noch Verhandlungen mit Genua an, das seinen Top-Torschützen (14 Spiele, sieben Tore) nicht kampflos ziehen lassen will.

„Ich kenne Fabio, er ist ein großartiger Stürmer, aber wir werden in den kommenden Tagen über den Transfermarkt sprechen können“, äußerte sich Cheftrainer Andrea Pirlo auf der gestrigen Pressekonferenz. Juve hat es sich zum Ziel gesetzt, in der aktuellen Transferperiode einen erfahrenen Backup für Cristiano Ronaldo (35) und Álvaro Morata (28) zu verpflichten. In diesem Zusammenhang wurde auch schon Oliver Giroud (34) bei den Bianconeri gehandelt.