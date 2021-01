Juve: Pirlo denkt an Giroud

Juventus Turins Cheftrainer Andrea Pirlo kann sich eine Verpflichtung von Olivier Giroud vorstellen. Angesprochen auf einen Januar-Transfer des Angreifers vom FC Chelsea sagte Pirlo gegenüber ‚DAZN‘: „Er wäre praktisch. Das Transferfenster öffnet morgen, wir haben bereits mit dem Verein besprochen, was wir tun wollen und ob es Möglichkeiten gibt. Vielleicht ein Stürmer, der mit unseren Angreifern rotieren kann.“

Girouds Vertrag bei den Blues läuft im Sommer aus. An der Stamford Bridge kursieren derzeit unterschiedliche Vorstellungen über mögliche Spielpraxis für den 34-Jährigen in der Rückrunde. Der Franzose will seine EM-Teilnahme im Sommer mit Blick auf seine untergeordnete Rolle bei den Londonern nicht gefährden. Alternativ beschäftigt sich Juve ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ zufolge mit Graziano Pellè. Der 35-jährige Italiener ist seit seinem Vertragsende beim chinesischen Klub Shandong Luneng Taishan im Dezember vereinslos.