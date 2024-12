RB-Trio: Rose gibt Personalupdate

RB Leipzig muss noch bis zum Jahresende ohne Xavi Simons und David Raum auskommen. Das gab Cheftrainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Holstein Kiel am Samstag (15:30 Uhr) bekannt: „Beide sind im Rehatraining. Sie hatten die gleiche Verletzung am Sprungegelenk, beim David gab es aber mehr zu flicken als bei Xavi. Daher darf man nicht erwarten, dass Raum eher bereit ist, obwohl er bereits länger raus ist. Die Tendenz geht eher dahin, dass beide beim Auftakt am 2. Januar wieder auf dem Trainingsplatz stehen.“ Kevin Kampl sei nach seinen Adduktorenbeschwerden dagegen beim Gastspiel beim Tabellenvorletzten theoretisch einsatzbereit: „Wir werden ihn nach Kiel mitnehmen. Er wird auf der Bank sitzen und eine Option sein. Aber wenn wir es irgendwie vermeiden können, werden wir ihn auch in Kiel entlasten.“

Einen Wechsel gibt es dafür auf der Torwartposition. Beim 3:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt hütete Maarten Vandevoordt das Tor der Sachsen, dieser muss jedoch gegen Kiel wieder der etatmäßigen Nummer eins Peter Gulácsi den Vortritt lassen. „Pete kommt zurück. Wir haben da relativ klare Regeln für uns gefunden. Wir sehen, dass wir zwei – mit Leopold Zingerle sogar drei – tolle Torhüter haben, auf die wir uns verlassen können. In der Bundesliga wird wieder Gulácsi im Tor stehen. Maarten hat es toll gemacht und ich glaube, dass ihm die Zukunft hier gehört. Aber aktuell ist Pete noch ein sehr wichtiger Faktor für uns, für die nähere und mittlere Zukunft“, so Rose.