Medien: Jovic bietet sich beim BVB an – Adeyemi sagt ManUnited ab

Noch für zwei Spiele wird sich Borussia Dortmund auf die Tore von Erling Haaland verlassen können, dann wird der norwegische Superstar wohl weiterziehen. Wer den Blondschopf im Sturmzentrum des BVB beerben wird, ist noch unbekannt.

Einer der sich den Job des Cheftorjägers bei den Schwarz-Gelben zumindest gut vorstellen kann, ist Luka Jovic. Wie ‚Sport1‘-Reporter Patrick Berger im Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ berichtet, hat sich der Stürmer von Real Madrid aktiv beim BVB angeboten. „Luka Jovic hat seinen Wunsch hinterlegt, zum BVB wechseln zu wollen. Das kann er sich sehr gut vorstellen, weil er in der Vergangenheit in der Bundesliga aufgeblüht ist“, so Berger.

Diskussionen über Jovic

Ob sich aber auch der BVB vorstellen kann, Jovic zu verpflichten, ist eine andere Frage. Nicht alle Verantwortlichen seien von der Aussicht überzeugt, erklärt Berger, der Spieler werde aber intern diskutiert.

Etwaige Zweifel sind dabei durchaus verständlich. Seit Jahren läuft der 24-jährige Serbe seiner einstigen Gala-Form aus Zeiten bei Eintracht Frankfurt hinterher und ist bei den Königlichen sportlich nahezu außen vor. Dennoch kassiert Jovic ein üppiges Gehalt und wäre angesichts seiner einstigen 63-Millionen-Ablöse nicht günstig zu haben. Interesse am Stürmer gibt es zudem aus England und Italien, wie Berger berichtet.

Adeyemi hat sich entschieden

Dass der BVB im Fall Jovic zögert, könnte auch an Karim Adeyemi liegen. Der dreifache deutsche Nationalspieler soll von RB Salzburg nach Dortmund wechseln, die Verpflichtung steht kurz bevor. Daran konnte auch ein Angebot von Manchester United nichts mehr ändern – Adeyemi will nur zum BVB.

Berger erklärt: „In den letzten Tagen ist ein Angebot für Adeyemi reingeflattert und das zu deutlich besseren Konditionen. Er hätte 150.000 Pfund wöchentlich verdienen können, das sind 180.000 Euro und hochgerechnet etwas mehr als neun Millionen.“ Beim BVB winken Adeyemi rund sechs Millionen Euro jährlich.

„Für den Spieler war sehr früh klar, dass er zum BVB will und das als perfekten Entwicklungsschritt sieht. Jetzt braucht es noch etwas Geduld und Gelassenheit und dann wird das Ding zeitnah verkündet werden“, so der ‚Sport1‘-Reporter. Über einen Jovic-Deal lässt sich das noch nicht sagen.