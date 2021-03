BVB: Watzke verlängert langfristig

Hans-Joachim Watzke wird auch in den nächsten Jahren die sportlichen Geschicke bei Borussia Dortmund leiten. Wie der BVB offiziell verkündet, hat der Geschäftsführer seinen Vertrag langfristig bis Ende 2025 ausgedehnt. Das bisherige Arbeitspapier des 61-Jährigen wäre Ende 2022 ausgelaufen.

Neben Watzke verlängern auch die Geschäftsführer Thomas Treß und Carsten Cramer bis Ende 2025. Während Erstgenannter für die Bereiche „Finanzen“, „Organisation“ und „Recht & Investor Relations“ zuständig ist, zeichnet sich Cramer für „Vertrieb & Marketing“ sowie „Digitalisierung“ verantwortlich.

„Es ist uns nach intensiven Gesprächen gelungen, Hans-Joachim Watzke für weitere drei Jahre als Vorsitzenden der Geschäftsführung zu gewinnen. Trotz der bedingt durch die Corona-Pandemie teilweise dramatisch veränderten Parameter sowie der damit verbundenen Konsequenzen im Bereich der Einnahmen ist es unserer Geschäftsführung gelungen, das Schiff in stürmischer See stabil auf Kurs zu halten“, so Klubpräsident Reinhard Rauball.