„Die schnellste Viererkette Europas“: Tuchels großer Abwehrplan

Als dominant agierendes Team – wie es der FC Bayern von Hause aus ist – sieht man sich vor allem schnellen Umschaltbewegungen des Gegners gegenüber. Besonders wichtig dann: Ausreichend Tempo in der Defensive. Das betrifft nicht nur taktische Maßnahmen, sondern in erster Linie auch die Schnelligkeit des Einzelnen.

Der Plan von Thomas Tuchel sieht deshalb laut einem Bericht des ‚kicker‘ vor, „die schnellste Viererkette Europas zu formen“. Genau aus diesem Grund baggerten die Bayern im Sommer so intensiv an Kyle Walker, der trotz seiner 33 Jahre immer noch zu den absolut schnellsten Spielern in der Premier League zählt.

Viererkette zu drei Vierteln fertig

Blickt man auf das vorhandene Personal, entsprechen drei Viertel der aktuellen Stamm-Viererkette Tuchels Vorstellungen. Alphonso Davies (35,97 km/h) liegt auf Platz eins des Bundesliga-Rankings, Dayot Upamecano (35,02 km/h) und Minjae Kim (34,32 km/h) folgen auf den Plätzen neun und 25. Kontrahent Matthijs de Ligt (29,24 km/h) auf Position 332 und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (32,3 km/h) als 154. fallen dagegen deutlich ab.

Kein Wunder, dass Tuchel momentan gerne auf den sprintstarken Konrad Laimer (33,7 km/h) rechts hinten setzt. Als Dauerlösung ist der eigentliche Mittelfeldspieler allerdings nicht angedacht. Im Winter könnte nachgerüstet werden. Ein Mittelfeldspieler der Marke João Palhinha (28) soll ebenso kommen wie ein schneller Außenverteidiger. Laut dem ‚kicker‘ tauscht sich Tuchel diesbezüglich regelmäßig mit Sportchef Christoph Freund aus.