Bayer: England-Interesse an Tah wächst

Jonathan Tah erfreut sich im Zuge seiner bärenstarken Saison bei Bayer Leverkusen immer größerer Beliebtheit in der Premier League. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben mittlerweile auch Tottenham Hotspur und der FC Liverpool Interesse am 27-Jährigen. Beide Klubs suchen händeringend für den Winter nach einem neuen Innenverteidiger. Ein vorzeitiger Tah-Abschied im Januar ist angesichts der zahlreichen Abstellungen für den Afrika-Cup der Werkself aber ausgeschlossen, was auch der ‚kicker‘ gleichzeitig anmerkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Spurs und Liverpool wurden zuletzt auch Newcastle United, Manchester United, West Ham United sowie der FC Chelsea als Interessenten genannt. Tah kann Leverkusen per Ausstiegsklausel im kommenden Sommer für 18 Millionen Euro verlassen. Angesichts der herausragenden Leistungen des Nationalspielers, der mittlerweile unumstrittener Abwehrchef in Leverkusen ist, eine Schnäppchensumme. Grundsätzlich besitzt Tah einen nur noch bis 2025 gültigen Kontrakt. Ab dem Sommer würde der Rechtsfuß dementsprechend in sein letztes Vertragsjahr gehen.