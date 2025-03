Tauschdeal zwischen United & Neapel?

Stürmer Rasmus Höjlund könnte seine Segel in der Premier League nach nur zwei Jahren im kommenden Sommer schon wieder streichen. Laut dem ‚Mirror‘ bahnt sich dabei ein spektakulärer Tauschdeal zwischen Manchester United und der SSC Neapel an. Der Serie A-Klub möchte den dänischen Nationalspieler gerne zurück nach Italien lotsen und im Rahmen eines Tauschgeschäftes mit Victor Osimhen verrechnen. Der 26-jährige Nigerianer steht derzeit auf Leihbasis bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag.

Höjlund selbst läuft in seiner Premieren-Saison bei den Red Devils bereits den Erwartungen hinterher. Daher könnte sich der 22-Jährige, der im vergangenen Sommer für knapp 74 Millionen Euro von Atalanta Bergamo kam und bis 2028 bei United unterschrieben hat, mit Angeboten von anderen Klubs auseinandersetzen. In seinen 24 Liga-Einsätzen konnte Höjlund lediglich drei Tore beisteuern. Osimhen hingegen weiß bei seiner Leihe in der Türkei mit 20 Treffern zu überzeugen, wenn auch in einer schwächeren Liga. Der ehemalige Wolfsburger hat beim Titelgewinn mit Neapel vor zwei Jahren bereits sein Können in einer Topliga unter Beweis bestellt.