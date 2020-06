Reals Angebot für Camavinga | Bayern bei Havertz zuversichtlich?

Real bereitet Camavinga-Angebot vor

Die katalanische ‚Mundo Deportivo‘ wartet am heutigen Sonntag etwas überraschend mit einem Bericht über Real Madrid auf. Die Barça-nahe Zeitung will erfahren haben, dass die Königlichen Eduardo Camavinga von Stade Rennes zu ihrem obersten Transferziel ausgerufen haben. Dementsprechend sollen die Madrilenen ein Angebot für den 17-Jährigen vorbereiten. Die potenzielle Ablösesumme: 50 Millionen Euro plus zehn Millionen an Boni.

Bayern Favorit bei Havertz?

Die Zukunft von Kai Havertz scheint nach wie vor offen zu sein. In England ist sich die Zeitung ‚The Independent‘ jedoch sicher, dass der FC Bayern die besten Karten im Transferpoker hat. Demnach seien die Münchner „zuversichtlich“, den Offensivstar von Bayer Leverkusen innerhalb der nächsten Wochen verpflichten zu können. Eine Meldung, die wohl mit Vorsicht zu genießen ist.

Bonucci mit großen Zielen

In Italien ziert Leonardo Bonucci die Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘. Der Verteidiger von Juventus Turin hat große Ziele für den weiteren Saisonverlauf: Den Meistertitel und den Sieg in der Champions League. Die italienische Serie A wird in zwei Wochen fortgesetzt.