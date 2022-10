King Karim schießt Barça ab | Klopp wieder Top of the Kop

Real gewinnt den Clásico

Der FC Barcelona und Real Madrid gingen gestern punktgleich an der Tabellenspitze in den Clásico. Am Ende behielten die Königlichen die Oberhand und gingen nach dem 3:1-Sieg mit drei Punkten und der Tabellenführung nach Hause. „Hier regiert Madrid“, tönt die Madrider ‚as‘ am heutigen Montag. Auch die stolze ‚Marca‘ sah ein Real, das „weit überlegen“ war. Die katalanische Presse leckt unterdessen ihre Wunden. Für die ‚Mundo Deportivo‘ war Barcelonas erste Saisonniederlage „schmerzhaft“. Die bitter enttäuschte ‚Sport‘ bezeichnet den Auftritt von Xavis Team als „seelenlos“.

Benzemas Veredelung

Am heutigen Montagabend wird der Ballon d’Or 2022 verliehen. Beste Aussichten auf die Auszeichnung hat Karim Benzema. Der 34-jährige Angreifer hat eine lange Reise hinter sich und konnte im Herbst seiner Karriere die Wahrnehmung seiner Person wandeln. ‚Le Parisien‘ schreibt: „Vom Außenseiter zum Helden, der Weg einer Erlösung“. In Italien ist sich die ‚Gazzetta dello Sport‘ sicher, dass „König Karim“ die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen wird. Die ‚as‘ rechnet ebenfalls mit „Benzemas Party“ und bezeichnet den Franzosen als „klaren Favoriten“ auf die Auszeichnung.

Klopp lacht wieder

Während in Spanien der Clásico das heißeste Duell des Jahres ist, hat sich in England die Partie zwischen Manchester City und dem FC Liverpool in den vergangenen Jahren einen ähnlichen Stellenwert erkämpft. In einer aufgeladenen Partie sah Jürgen Klopp die Rote Karte, hatte aber „das letzte Lachen“, wie die ‚Daily Mail‘ schreibt. Grund dafür war der 1:0-Siegtreffer von Mohamed Salah. „Salahs Mojo ist wieder voll da und Liverpool kehrt zu seiner Bestform zurück“, hält ‚The Guardian‘ fest. Auch in der Defensive passte es dieses Mal. Erling Haaland blieb zur Abwechslung ohne Treffer.