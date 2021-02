Wagner bereit für Bundesliga-Comeback

David Wagner glaubt unbeirrt an eine weitere Trainerstation in der Bundesliga. „Das ist gar keine Frage. Dafür waren meine zurückliegenden zehn Jahre zu gut“, so der Ex-Schalke-Coach auf Nachfrage von ‚Sport1‘, ob er sich nach wie vor einen Bundesligisten zutraut.

Was seine Zukunft betrifft, gibt sich Wagner „total entspannt. Ich kann mir nicht vorstellen, während der aktuellen Saison etwas zu machen. Zur neuen Spielzeit schon. Aber es gibt so viele interessante Sachen, man sollte sich nie auf etwas zu sehr fixieren oder etwas ausschließen.“ Einen Karriereplan hat er nach eigenem Bekunden nicht.