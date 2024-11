BVB: Ricken kündigt Sieg gegen Bayern an

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken zeigt sich im Vorfeld des Klassikers am Samstag gegen den FC Bayern München (18:30 Uhr) siegessicher. „Wir in der sportlichen Leitung sind uns sicher: Das wird ein großartiges Spiel. Wir werden es gewinnen. Und wir wollen es gewinnen. Wir werden es gemeinsam schaffen“, zitiert ‚Sky‘ den 48-Jährigen von der heutigen Aktionärsversammlung der Borussia. Vor Ort kam die Kampfansage gut an und wurde mit Applaus honoriert.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga in der vergangenen Saison konnte der BVB mit 2:0 für sich entscheiden. In dieser Spielzeit scheinen die Rollen klar verteilt: Die Bayern grüßen souverän von der Tabellenspitze und gehen als Favorit in die Partie, während Dortmund zehn Punkte weniger auf dem Konto hat und lediglich Rang fünf belegt.