Absage für Bayern | Neue Rückennummer für Mbappé

Korb für Bayern

Joshua Zirkzee schickt sich an, eines der großen Themen auf dem kommenden Sommer-Transfermarkt zu werden. Zahlreiche Klubs wollen den 22-Jährigen verpflichten. Darunter der AC Mailand, Manchester United, Tottenham Hotspur sowie Juventus Turin. Auch der FC Arsenal soll dran sein. Ein gewichtiges Wörtchen mitreden werden zudem die Bayern. Für 40 Millionen Euro könnte der deutsche Rekordmeister Zirkzee an die Säbener Straße zurückbeordern.

Der Stürmer selbst hat an einer Rückkehr aber offenbar gar kein Interesse. „Zirkzee will lieber nach Mailand als nach München“, verrät die ‚Gazzetta dello Sport‘. Und weiter: „Er war schon bei Bayern und es lief nicht gut“. Wunschziel des Niederländers soll eindeutig der AC Milan sein. Sogar ein besseres Angebot aus Manchester würde Zirkzee für eine Zukunft im San Siro ausschlagen. Die Rossoneri bereiten eine Offerte in Höhe von 50 Millionen Euro plus die Dienste von Alexis Saelemaekers vor. Gut für Bayern: Es gibt eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 bis 50 Prozent.

Kylian Mbappé wird in der nächsten Saison für Real Madrid auflaufen, da gibt es keine zwei Meinungen mehr. Wann der Wechsel verkündet wird, ist aber weiterhin ungewiss. „Mbappé entscheidet über das Datum“, titelt heute die ‚Marca‘. Demnach liegt alles in den Händen des Superstars, der abwarten will, wie es in der Champions League weitergeht. Nichts soll überstürzt werden. Denn eine Verkündung des Transfers und ein anschließendes Duell zwischen Real und PSG könnte für böse Stimmen sorgen.

In Sachen neuer Rückennummer bahnt sich derweil eine Wende an. Zuletzt hieß es, Mbappé werde die Nummer 9 übernehmen im Bernabéu. Laut der ‚as‘ wünscht sich aber Endrick diese Nummer, Mbappé könnte darum doch die 10 von Luka Modric erben. Gut für PSG: All diese Nebenschauplätze beeinflussen den 25-Jährigen kaum. Beim gestrigen 1:0-Sieg gegen Stade Rennes erzielte Mbappé das entscheidende Tor. Es war Treffer Nummer 39 im 39. Pflichtspiel. „Stark bis zum Ende“, so das lobende Urteil der ‚L’Équipe‘ auf dem heutigen Cover.