Schalke 04: Kontakt zu Köln-Stürmer

Schalke 04 erwägt eine Verpflichtung von Luca Marseiler vom Drittligisten Viktoria Köln. Wie ‚Sky‘ berichtet, gab es bereits Kontakt zwischen dem 26-jährigen Offensivspieler und den Königsblauen. Noch befinden sich die Bemühungen der Gelsenkirchener aber in der Frühphase, betont der Pay-TV-Sender. Unklar sei zudem, ob es auf einen Winter- oder Sommertransfer hinauslaufen könnte.

Marseilers Vertrag in Köln läuft zum Saisonende aus, laut ‚RevierSport‘ will er den Klub im Anschluss verlassen. Bei der Viktoria ist der gebürtige Münchner gesetzt und läuft häufig als hängende Spitze auf. Neun Tore und drei Assists stehen nach 22 Spieltagen zu Buche. Neben Schalke sind ‚Sky‘ zufolge noch zwei weitere ungenannte Verein an Marseiler interessiert.