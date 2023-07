Milan: Neuzugang im Anflug

Tijjani Reijnders wird zeitnah beim AC Mailand unterschreiben. Ein von ‚Tuttomercatoweb.com‘ veröffentlichtes Video zeigt den niederländischen Mittelfeldspieler von AZ Alkmaar bei seiner Ankunft in Mailand. Noch am heutigen Dienstag werde der 24-Jährige seinen Medizincheck absolvieren.

20 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen sollen für Reijnders fällig werden. In der vergangenen Saison gehörte der ehemalige U20-Nationalspieler zu den besten Spielern in Alkmaar. Starke sieben Tore und zwölf Vorlagen stehen nach 54 Pflichtspiel-Einsätzen zu Buche.

Milan tütet 20-Millionen-Deal ein