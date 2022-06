Sabitzer bekräftigt Wunsch nach Bayern-Verbleib

Marcel Sabitzer hat kein Interesse daran, den FC Bayern zu verlassen. „Ich werde ab Tag eins an meine Chance glauben und probieren, mein Ding durchzuziehen. An meine Stärken glaube ich, ich habe ja nichts verlernt. Ich habe es nur nicht so entfalten können“, zitiert der ‚kicker‘ den 28-Jährigen aus dem Camp der österreichischen Nationalmannschaft.

Daran, dass er sich in München durchsetzen kann, glaubt Sabitzer weiterhin: „Ich habe in den letzten Jahren auf höchstem Niveau gezeigt, dass ich ein Topspieler bin, und ich glaube wenig daran, dass ich das verlernt habe.“ Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Jahr für 15 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt, kam aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.