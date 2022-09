Barça: Bleibt Busquets trotz Nachfolger?

Beim FC Barcelona spielt Trainer Xavi offenbar mit dem Gedanken, Sergio Busquets eine Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass Xavi den Mittelfeld-Regisseur auch dann gerne im Team halten würde, wenn im kommenden Sommer ein möglicher Nachfolger an Bord kommt.

Heiß gehandelt wird unter anderem Martín Zubimendi (23) von Real Sociedad. Busquets wiederum wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zu Inter Miami in die MLS in Verbindung gebracht. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft nach der Saison aus, eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft will Busquets rund um Weihnachten fällen.