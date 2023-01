Kein neuer Fall Mbappé: Real drückt bei Bellingham aufs Gaspedal

Das Transfer-Gebaren zwischen Real Madrid und Paris St. Germain um Kylian Mbappé (24) war in seiner Dramaturgie einmalig. Alles schien auf einen Wechsel des französischen Superstars im vergangenen Sommer hinauszulaufen. Der 24-Jährige soll sogar schon bei den Königlichen im Wort gestanden haben, ehe er sich doch dazu entschied, seinen Vertrag in Paris zu verlängern.

Mbappé hat Narben hinterlassen

Während bei PSG die Sektkorken knallten, schob Real Frust. Die Absage hat im königlichen Selbstverständnis Spuren hinterlassen. Doch in Madrid hat man scheinbar Lehren aus den gescheiterten Verhandlungen gezogen. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, drückt Real jetzt im Poker um Jude Bellingham aufs Gaspedal. Man wolle den Transfer schon Anfang dieses Jahres abschließen, um eine zweite Causa à la Mbappé zu verhindern.

Dem Bericht zufolge ist man beim Champions League-Sieger zuversichtlich, dass sich Bellingham für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt entscheiden wird. Weiter berichtet der renommierte Radiosender, dass Real für diese Woche Gespräche mit dem BVB anvisiert, um einen potenziellen Transfer zu beschleunigen. Die Galaktischen müssten allerdings tief in die Tasche greifen, denn der ‚as‘ zufolge pocht Dortmund auf eine Ablöse in Höhe von insgesamt 140 Millionen Euro.

Aktuell sind noch drei Klubs im Rennen um die Zusage des hochbegabten Mittelfeldspielers. Sowohl der FC Liverpool als auch Manchester City rechnen sich nach wie vor gute Chancen auf einen Bellingham-Transfer aus.